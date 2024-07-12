В Ялте во время шторма вытащили из воды более 20 человек

В Ялте во время шторма спасатели вытащили из воды более 20 человек. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне все пляжи курортной столицы Крыма были закрыты из-за погодных условий. Волнение моря оценивалось в 3 балла, купание и выход на гидротехнические сооружения в такой ситуации запрещены. На пляжах были подняты красные флаги.

Тем не менее, далеко не все понимают опасность штормящего моря, поэтому вчера ялтинским спасателям приходилось, рискуя собственной жизнью, вытаскивать из воды тех, кто запреты проигнорировал.

«Еще раз напоминаю, красный флаг – это запрет на купание», – подчеркнула Янина Павленко.

Напомним, в Алуште отдыхающие на пляже избили спасателя, который требовал, чтобы они вышли из воды, так как купаться в шторм нельзя.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube