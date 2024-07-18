Площадь пожара в Коктебеле выросла до 44 га: пожарные четвертый день борются с огнем

Площадь природного пожара в Коктебеле увеличилась до 44 га. Об этом сообщила ТАСС замдиректора заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк.

«По уточненным данным, площадь возросла до 44 га, из которых 42 га – на территории Карадагского заповедника. Еще порядка 2 га – территория за заповедником», – сказала она.

Сотрудники заповедника подсчитывают ущерб, добавила она. По словам Хижняк, пожар, в основном, затронул травянистый покров.

Ликвидация пожара на территории Карадагского природного заповедника продолжается четвертый день. «На данный момент продолжается проливка тлеющих очагов», – сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, отметив, что работы осложняются жаркой погодой, порывами ветра и труднодоступной горно-лесной местностью. От МЧС работают 80 человек и 15 единиц техники. На месте также работают сотрудники пожарной охраны РК, Росгвардии, лесоохотничьего хозяйства, волонтеры и др.

Напомним, крупный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник пожар был локализован на площади 40 Га. В среду открытое горение ликвидировали. Обошлось без пострадавших. К тушению были привлечены 300 специалистов и более 30 единиц техники, а также два вертолета.

Предполагаемый виновник пожара установлен. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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