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Вторник, 30 июля 2024, 13:10 мск

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В детском лагере в Крыму выявили нелегальный водный аттракцион

В Крыму специалисты инспекции Гостехнадзора выявили опасный аттракцион в детском лагере. Об этом сообщил начальник ведомства Алексей Игнатенко.

«В детском лагере… в селе Песчаное выявлен нелегальный опасный аттракцион водная горка Constrictor, влекущий угрозу жизни и здоровью детей», – написал Игнатенко в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что аттракцион эксплуатируется без обязательной государственной регистрации, его несущие металлические опоры имеют существенный коррозионный износ. Техническое состояние горки плачевное – на корпусе имеются сколы и трещины, ступени имеют острые и рваные края.

Ранее в Крыму выявили нелегальные аттракционы, которые могли представлять угрозу для жизни детей. 13 опасных каруселей работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три – в Феодосии. У владельцев не было разрешительных документов на эксплуатацию, также они не установили ограждение перед техническими зонами, безопасные ступени и поручни.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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