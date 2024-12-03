В Крыму у двух наркокурьеров изъяли 20 кг запрещенных веществ

В Крыму задержали двух наркодилеров и изъяли 20 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Спецслужбы установили, что жители Севастополя и Симферополя занимались распространением наркотиков. Они получали крупные партии мефедрона и метадона, фасовали их в мелкие пакеты и делали тайники на территории полуострова.

Наркодилеров задержали, когда они пытались извлечь из тайника очередную партию наркотических средств синтетического происхождения. Было изъято 17 кг мефедрона и три килограмма метадона.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Суд приговорил обвиняемых к 9,5 и 9 годам колонии строгого режима.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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