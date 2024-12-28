В Крыму из-за разлива мазута введен региональный режим ЧС

В Крыму объявлен режим техногенной ЧС регионального характера из-за разлива мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе 15 декабря. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов в субботу, 28 декабря.

Документом обозначены границы зоны ЧС в пределах территорий города Керчи и Ленинского района республики.

Аксенов определил руководителем ликвидации техногенной ЧС в республике председателя совета министров РК Юрия Гоцанюка.

Согласно указу, главы администраций Керчи и Ленинского района должны обеспечить круглосуточный мониторинг прибрежной зоны для выявления участков, загрязненных нефтепродуктами, создать резерв материальных средств для сбора нефтепродуктов. Чиновники также должны «организовать аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации», следует из документа.

Министерству экологии и природных ресурсов Крыма предписано организовать охрану объектов животного и растительного мира и среды их обитания в границах ЧС.

Ранее сегодня министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что по итогам работы мониторинговых групп за последние сутки масляные пятна обнаружены в Керчи. Для ликвидации загрязнения привлечено 57 человек, задействовано 17 единиц техники.

«С 21 по 28 декабря обследовано 655 км береговой линии, очищено 39,52 км, собрано и вывезено около 209,86 т (7000 мешков) загрязненного песка», – отчиталась министр в своем тг-канале.

Мониторинг в Керчи, Феодосии и Ленинском районе продолжается, добавила Шевцова.

Напомним, 26 декабря глава МЧС России Александр Куренков сообщил о введении режима ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для помощи пострадавшим регионам в ликвидации последствий экологической катастрофы.

Утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море попало порядка 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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