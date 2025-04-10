Глава Феодосии Игорь Ткаченко подал в отставку

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко подал в отставку после встречи с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым.

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», – написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он не уточнил причину отставки Ткаченко.

До момента прохождения конкурса на замещение должности главы администрации Феодосии обязанности градоначальника будет исполнять Владимир Ким. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Симферополя.

Ткаченко возглавлял Феодосию с декабря 2023 года. В мае 2024 года Аксенов объявил ему выговор и предупредил о возможном увольнении после жалоб жителей двух многоквартирных домов на отсутствие газоснабжения.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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