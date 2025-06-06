российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 июня 2025, 11:25 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Чиновника администрации Ялты задержали за взятку

В Ялте задержали заместителя отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений местной администрации по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, к чиновнику обратился местный житель с просьбой оказать помощь в перераспределении смежного земельного участка. Зная о том, что законных препятствии для этого не имелось, тот потребовал у жителя Ялты 400 тысяч рублей за решение вопроса. Деньги, якобы, предназначались для передачи должностным лицам администрации города Ялты в качестве взятки.

Чиновника задержали с поличным во время получения денежных средства. Возбуждено уголовное дело.

Фигурант признал вину и оказывает содействие следствию. Ялтинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Коррупция

В Дагестане чиновница попалась на земельной афере в 16 миллионов рублей / Директора судоремонтного завода обвинили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа / В Москве арестован бывший вице-губернатор Тамбовской области / Главу минпромторга Новосибирской области подозревают в превышении полномочий / Министр транспорта Бурятии задержан по делу о коррупции / Большая часть взяточников попадается на суммах до 10 тысяч рублей / В Подольске арестованы пятеро сотрудников полиции / Экс-главе «Крымавтотранса» дали 9 лет за взятки мебелью и ремонтом квартиры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,