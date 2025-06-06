Чиновника администрации Ялты задержали за взятку

В Ялте задержали заместителя отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений местной администрации по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, к чиновнику обратился местный житель с просьбой оказать помощь в перераспределении смежного земельного участка. Зная о том, что законных препятствии для этого не имелось, тот потребовал у жителя Ялты 400 тысяч рублей за решение вопроса. Деньги, якобы, предназначались для передачи должностным лицам администрации города Ялты в качестве взятки.

Чиновника задержали с поличным во время получения денежных средства. Возбуждено уголовное дело.

Фигурант признал вину и оказывает содействие следствию. Ялтинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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