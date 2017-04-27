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Культура

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Публикации за 27.04.17

Матерщинник Шнуров запишет альбом песен для детей

Матерщинник Шнуров запишет альбом песен для детей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что приступит к записи альбома с песнями для детской аудитории в 2018 году.

Опыт работы над треком для телепередачи «С добрым утром, малыши!» оказался настолько удачным, что исполнитель Сергей Шнуров решил записать целую пластинку с детскими песенками.

Этот год юбилейный для группы «Ленинград» – коллективу исполняется 20 лет, пишет РИА «Новости». «Я надеюсь, что в следующем году я сяду за него (за альбом детских песен). Мы откатаем это 20-летие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому», – поделился планами музыкант в ходе пресс-конференции.

Стоит отметить, что Шнурова ранее не раз обвиняли в пропаганде алкоголя и наркотиков, а его репертуар состоит сплошь из композиций, изобилующих нецензурной лексикой. Однако сам музыкант о себе в качестве детского композитора сказал, что есть такая вещь как «уместность», поэтому родителям можно не переживать за этический аспект. «Если никто не занимается детьми, то приходится это делать таким неоднозначным и одиозным персонажам, как я», – подытожил лидер «Ленинграда».

Москва, Зоя Осколкова

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