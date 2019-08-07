Бельгиец приобрел за бесценок картину стоимостью 30 млн евро

Житель Бельгии приобрел за 500 евро картину известного художника Рембрандта. Только потом мужчина узнал истинную ценность полотна.

Как сообщает The Brussels Times, бельгиец хотел поддержать случайного знакомого, который предложил ему купить картину. За произведение, известное как «Портрет Иисуса», мужчина заплатил 500 евро.

Затем он отдал полотно на экспертизу и выяснил, что это подлинник кисти Рембрандта. Картина оценивается в 30 млн евро. Удачливый бельгиец решил выставить приобретение на аукцион.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 07.08.19

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