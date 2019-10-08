Заворотнюк в тяжелом состоянии выписали из московской клиники

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из московской частной клиники «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ), где она находилась последний месяц, сообщает телеграмм-канал Mash. По его данным, артистке завершили лечение в стационаре, однако ее состояние остается тяжелым. Заворотнюк продолжит лечение в другом медицинском учреждении. Об этом ее родственники сообщили врачам ЕМЦ.

О госпитализации 48-летней актрисы в одну из частных московских клиник стало известно 13 сентября. Сообщалось, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. СМИ сообщали, что у актрисы рак мозга последней стадии. Однако данная информация не подтверждена официально. Близкие Заворотнюк не комментируют ее состояние.

Ранее сообщалось, что артистка лечилась в одном из медицинских учреждений Польши, где прошла курс химио- и лучевой терапии. Но лечение не дало должного результата – состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшилось. Актриса была вынуждена вернуться в Москву, где ее приняли в частной клинике. По сообщениям СМИ, актрису ввели в искусственную кому, и ей якобы провели операцию.

В минувшие выходные в СМИ и соцсетях появилась информация о смерти Заворотнюк, однако сообщения об этом опроверг представитель актрисы Стас Христов. Члены семьи актрисы попросили прекратить спекуляции на тему ее здоровья.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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