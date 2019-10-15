«Есть решительная цель победить болезнь»: родные Заворотнюк впервые объявили о ее заболевании

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк впервые официально заявили, что артистка проходит курс лечения. При этом ее семья опровергла информацию, что Заворотнюк подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и что она находится в коме, назвав ее выдумкой. Об этом сообщается в аккаунте podderzhka_azavorotnyuk в инстаграме, который ведут родственники актрисы.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», – говорится в сообщении. Также семья артистки опровергла сведения о том, что впадала в состояние «сопора» и потеряла память. У Заворотнюк не было состояния измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц, добавили ее родные. «Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», – заявляют они.

Семья актрисы также заявила, что просит «искренней молитвы от сопереживающих людей» и уважения к желанию близких «не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное».

О госпитализации 48-летней Анастасии Заворотнюк в одну из частных московских клиник стало известно 13 сентября. Сообщалось, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. СМИ отмечали, что у актрисы опухоль мозга последней стадии. Однако данная информация не подтверждена официально. Близкие Заворотнюк до последнего времени отказывались комментировать ее состояние. Неделю назад появилась информация о выписке артистки из московской клиники «Европейский медицинский центр», и теперь она продолжает реабилитацию в другом учреждении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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