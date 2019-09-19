«Состояние тяжелое – вся надежда на чудо»: Анастасии Заворотнюк стало немного лучше

Актрисе Анастасии Заворотнюк, попавшей в больницу в конце прошлой недели из-за онкологического заболевания, стало немного лучше, однако ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи вывели 48-летнюю артистку из медикаментозной комы и перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения, где она продолжает получать необходимое лечение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, медики смогли уменьшить отек мозга. Сейчас актрисе проводят инфузионную терапию. Усилия врачей направлены на устранение отека мозга.

Также сообщается, что родные Заворотнюк принесли в больницу некие документы и что если врачи разрешат, их передадут актрисе для изучения.

Ранее подруга Заворотнюк, имя которой не раскрывается, со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову сообщила, что у артистки появились шансы на выздоровление, пишет «Московский Комсомолец». «Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», – рассказала она. Женщина добавила, что близкие Заворотнюк хранят молчание, поскольку «боятся сглазить ситуацию».

Накануне сообщалось, что артистка дышит самостоятельно.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил, что состояние актрисы продолжает оставаться тяжелым. «Больше всего источники, которые со мной на связи, беспокоит сама опухоль. Но, когда Настю подключали к аппарату искусственного дыхания, она получила пневмонию, поэтому вся надежда на то, что ее сердце справится с такой огромной нагрузкой и с тем курсом лечения, который врачи прописали ей», – написал он в своем инстаграме.

О госпитализации Анастасии Заворотнюк в одну из частных московских клиник стало известно 13 сентября. Сообщалось, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. СМИ сообщали, что у актрисы рак мозга последней стадии. Близкие Заворотнюк не комментируют ее состояние. Директор артистки Стас Христов опроверг информацию о госпитализации артистки. Между тем Андрей Разин после общения с врачами рассказал, что актрису поместили в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк лечилась в одном из медицинских учреждений Польши, где прошла курс химио- и лучевой терапии. Но лечение не дало должного результата – состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшилось. Актриса была вынуждена вернуться в Москву, где ее приняли в частной клинике, название которой не раскрывается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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