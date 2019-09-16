Анастасия Заворотнюк в критическом состоянии: у актрисы развились тяжелые осложнения

У известной актрисы Анастасии Заворотнюк, попавшей в одну из столичных частных клиник в крайне тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания, возникли осложения. Помимо отека мозга у артистки диагностировали полиорганную недостаточность и пневмонию, сообщает телеграм-канал Mash.

Воспаление легких развилось из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Отмечается, что в больнице у Заворотнюк ежедневно дежурят ее мама и муж Петр Чернышев.

Ранее СМИ сообщали, что у 48-летней актрисы рак мозга последней стадии. Близкие Заворотнюк пока не комментируют ее состояние.

О госпитализации Заворотнюк стало известно 13 сентября. Сообщалось, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов опроверг данную информацию.

Между тем продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин после общения с врачами рассказал, что актрису поместили в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению врачей, Заворотнюк осталось жить несколько дней.

Продюсер отметил, что о болезни актрисы узнал полгода назад от ее коллег. «Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось – это же молниеносно развивается», – сказал Разин в интервью «Комсомольской правде». Разин предположил, что негативно на здоровье актрисы могло сказаться омоложение стволовыми клетками, а также сильные стрессы.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк лечилась в одном из медицинских учреждений Польши, где прошла курс химио- и лучевой терапии. Но лечение не дало должного результата – состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшилось. Актриса была вынуждена вернуться в Москву, где ее приняли в частной клинике, название которой не раскрывается. По данным «Комсомольской правды», это современный медицинский центр, пребывание в котором в сутки обходится в 1000 евро.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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