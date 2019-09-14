Стволовые клетки и стресс: раскрыты причины тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, попавшая в больницу в крайне тяжелом состонии из-за заболевания раком, находится в состоянии искусственной комы. Как считают врачи, ей осталось жить несколько дней. Об этом сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин после общения с врачами.

Он отметил, что о болезни актрисы узнал полгода назад от ее коллег. «Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось – это же молниеносно развивается, спасения практически нет», – сказал Разин в интервью «Комсомольской правде».

Он уточнил, что актриса сейчас находится в состоянии искусственной комы, к ней никого не допускают, кроме мужа. «Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил – можно навестить? Говорят, нет – мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», – отметил Разин.

По его словам, негативно на здоровье актрисы могло сказаться омоложение стволовыми клетками, а также сильные стрессы. «Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее». Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», – сказал Разин.

По его мнению, именно эта методика и подкосила здоровье, а также сказался стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.

О госпитализации Заворотнюк стало известно накануне, 13 сентября.

Актриса получила наибольшую известность благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». В 2008 году актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В марте 2018 года у них родилась дочь Мила. От предыдущего брака у нее есть еще двое детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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