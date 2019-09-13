Заворотнюк попала в больницу в крайне тяжелом состоянии

Анастасия Заворотнюк попала в больницу. По последним данным, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По словам инсайдеров, врачи диагностировали у актрисы последнюю стадию опухоли мозга.

О болезни артистки близкие узнали после рождения ею третьего ребенка, пишет StarHit. Летом Заворотнюк отменила несколько спектаклей, в которых не смогла принять участие из-за состояния здоровья.

Родственники знаменитости не подтверждают информацию о ее болезни. По данным издания, Анастасия попала в реанимацию из-за отека мозга. В больнице с актрисой находится ее супруг фигурист Петр Чернышев.

По данным телеграм-канала Mash, у Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии. Подобный диагноз медики ставили певице Жанне Фриске, которая скончалась от рака в июне 2015 года. Ранее звезда «Моей прекрасной няни» проходила лечение в Польше, а сейчас ее перевели в московскую клинику.

По словам соседки Заворотнюк, актриса в последнее время редко появлялась на улице и очень сильно изменилась внешне. Женщина заметила, что звезда сильно поправилась и носит на голове платок. Соседка предположила, что негативным образом на Анастасии сказался прием лекарств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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