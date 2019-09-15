Глубокая кома: новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая была экстренно госпитализирована в связи с обострением заболевания раком, впала в глубокую кому. Судя по данным СМИ, теперь состояние артистки уже не обусловлено лекарствами.

Как отмечает «Пятый канал», введение пациента в искусственную кому предполагает подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом прогнозы медиков неутешительные. Проведение операции до сих пор находится под вопросом, поскольку в случае ухудшающегося состояния знаменитости любое хирургическое вмешательство может быть опасно.

По предварительным данным, на фоне онкологического заболевания у Заворотнюк началось воспаление легких, а организм не мог самостоятельно справиться с болезнью. В результате врачи приняли решение ввести актрису в искусственную кому.

Накануне продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что негативно на здоровье актрисы могло сказаться омоложение стволовыми клетками, а также сильные стрессы. «Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее». Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», – сказал Разин.

Он отметил, что о болезни актрисы узнал полгода назад от ее коллег. «Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось – это же молниеносно развивается, спасения практически нет», – сказал Разин в интервью «Комсомольской правде».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.19

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