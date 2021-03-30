В Великобритании нотную грамоту назвали слишком расистской

Оксфордский университет назвал «слишком колониальной» нотную грамоту. Сотрудники университета и сторонники движения Black Lives Matter считают, что нужно реформировать курс классической музыки, убрав оттуда произведения композиторов, сочинявших в период рабовладения.

Как сообщает The Telegraph, некоторые профессора считают, что текущий учебный план пропагандирует «идеи белого превосходства». По их словам, в курсе классической музыки слишком много произведений Моцарта и Бетховена. Вместо спецкурсов по Шуберту и средневековому французскому композитору Гийому де Машо предлагается ввести курсы по африканской музыке и музыке африканских диаспор.

Кроме того, обучение игре на клавишных инструментах или дирижированию оркестром предлагается сделать факультативным, так как все это «концентрируется на белой европейской музыке», что является «пропагандой белой гегемонии» и может причинить некоторым студентам с другим цветом кожи дискомфорт.

Более того, преподаватели выразили мнение, что черно-белые нотные знаки также являются признаками расизма, потому что вызывают у некоторых студентов «невыразимые страдания».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 29.03.21

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