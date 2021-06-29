В Греции нашли похищенную девять лет назад картину Пикассо

В Греции обнаружили картину кисти Пабло Пикассо «Голова женщины», которую украли девять лет назад. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на полицию Афин.

Неизвестный похитил три полотна из Афинской национальной галереи в 2012 году. Среди них были «Ветряная мельница» Питера Мондриана и «Голова женщины» Пабло Пикассо. Последнюю автор подарил в 1949 году в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Картина оценивается в 16,5 млн евро.

По данным следствия, «Голова женщины» не появлялась на черных рынках произведений искусства и, по всей видимости, не покидала Грецию. В действительности ее обнаружили в 50 км от столицы. Подозреваемый – 49-летний местный житель.

В министерстве культуры и спорта страны подтвердили факт находки. При этом отмечается, что полотну «Ветряная мельница» был нанесен ущерб.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 28.06.21

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