Бастрыкин поручил проверить ситуацию со скифским золотом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства невозвращения коллекции скифского золота в Крым. Обязанность по проведению проверки возложена на руководителя главка СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

«Бастрыкин поручил также управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России во взаимодействии с МИД России оказать содействие в проведении проверочных мероприятий и досконально изучить ситуацию», – сообщили в ведомстве.

Напомним, около двух тысяч артефактов из крымских музеев после выставки в Амстердаме остались в Европе после присоединения Крыма к Российской Федерации. 26 октября Апелляционный суд Амстердама вынес решение передать скифское золото «на хранение Украине».

Крымские власти назвали решение политизированным и намерены его обжаловать. «Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантировано рядом международно-правовых актов», – заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Москва, Наталья Рязанова

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