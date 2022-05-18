Голикова: от запрета российской культуры пострадают авторы санкций

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила, что от запрета российской культуры пострадают те, кто вводит эти запреты. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский назвал невозможной отмену русской культуры из-за взаимного обогащения мировых мастеров.

Татьяна Голикова призналась, что попытки отменить российскую культуру вызывают удивление, поскольку вклад России в мировую культуру невозможно измерить. Россияне на месте западных стран и не подумали бы отменить Моцарта, Бетховена, Вольтера.

«Российская культура – это часть мировой культуры. Мне очень сложно представить, как эти в кавычках «друзья» будут без того, что они запрещают. Как правило, в таких ситуациях страдают те, кто запрещает», – сказала вице-премьер на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Народный артист РФ Константин Хабенский считает, что отменить русскую культуру невозможно – все запреты останутся на официальном уровне.

«Например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога. На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально... но отменить практически невозможно», – сказал Хабенский на том же марафоне.

Трансляция велась на странице общества «Знание» в соцсети.

После начала российской военной спецоперации в Донбассе западные страны отменили ряд мероприятий с участием российских артистов и деятелей искусства. Некоторые учреждения культуры за границей отказались продолжить сотрудничество с россиянами. Так, королевский театр «Ковент-Гарден» отменил летние гастроли балета Большого театра из России. А Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева, который отказался осудить РСО.

Москва, Наталья Рязанова

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