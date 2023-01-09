В Госдуме готовят законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил о готовящемся законопроекте о принудительном лицензировании зарубежных фильмов для проката в российских кинотеатрах. Парламентарий напомнил, что первые попытки внести подобный документ на рассмотрение депутатов были еще в прошлом году, однако вызвали критику отрасли.

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания». Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», – написал Горелкин в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что представители отрасли раскритиковали предыдущие попытки представить подобные поправки в Госдуме, поскольку «эксперты, прежде всего, видели риск для российских онлайн-кинотеатров».

«Думаю, при новом подходе эти опасения будут учтены, и принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат», – заключил Горелкин.

Напомним, что в начале марта прошлого года ряд крупнейших зарубежных кинокомпаний из-за ситуации на Украине приостановили прокат своих фильмов в России.

В июле спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента для спасения российских кинотеатров.

Москва, Наталья Петрова

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