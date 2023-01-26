Кабмин РФ выступил против принудительного лицензирования иностранного кино

Минэкономразвития России отказалось поддержать предложение сенаторов разрешить отечественным кинотеатрам показывать зарубежное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Эта позиция обозначена в официальном ответе ведомства на запрос комитета Совета Федерации по экономической политике.

По мнению авторов инициативы, прекращение в связи с проведением СВО на Украине лицензирования фильмов для российских пользователей компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей», сообщает ТАСС.

«Минэкономразвития России сообщает, что содержащиеся в обращении предложения о внесении изменений в законодательство РФ не поддерживаются, в том числе в связи с тем, что могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является Российская Федерация, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав», – говорится в документе, подписанном замглавы министерства Максимом Колесниковым.

Похожую позицию занимает и Минкультуры России. Там подчеркнули, что гражданское законодательство РФ охраняет права на результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность. В то же время в ведомстве указали, что ограничение исключительного права на произведение науки, литературы или искусства может быть введено только в виде прямой нормы закона. Эта норма должна устанавливать вид произведения либо объекта смежных прав и конкретные способы его использования, допускаемые без согласия правообладателей, отметили в министерстве.

По мнению Минкультуры, инициатива сенаторов нуждается в существенной доработке. Там сослались на то, что текст законопроекта комитета в текущей редакции «создает правовую неопределенность».

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил о готовящемся законопроекте о принудительном лицензировании зарубежных фильмов для проката в российских кинотеатрах.

В начале марта прошлого года ряд крупнейших зарубежных кинокомпаний из-за ситуации на Украине приостановили прокат своих фильмов в России. В июле спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента для спасения российских кинотеатров.

Москва, Наталья Петрова

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