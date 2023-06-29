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Четверг, 29 июня 2023, 10:06 мск

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Эстония прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры

Власти Эстонии решили прекратить сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба эстонского кабмина.

«В связи с агрессией России в Украине правительство планирует в четверг расторгнуть соглашение о сотрудничестве между Эстонией и РФ по сохранению культурных ценностей», – говорится в сообщении.

Соглашение было подписано в 1998 году. Оно продлевается автоматически каждые пять лет, если ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть его по крайней мере за полгода.

В Эстонии пояснили, что страна присоединилась к двум конвенциям ЮНЕСКО (о мерах по предотвращению и запрещению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, а также об охране глобального культурного и природного наследия), поэтому нет необходимости в сохранении старой договоренности с РФ.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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