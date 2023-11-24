Во Франции задержали граждан Грузии за кражу изданий Пушкина из библиотек

Во Франции были задержаны две женщины и мужчина по подозрению в краже редких изданий Александра Пушкина из библиотек. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

По данным следствия, первое преступление было совершено в июле в библиотеке Лиона, где посетитель подменил оригинал на копию.

Затем в октябре двое грабителей ворвались в Национальный институт языков и цивилизаций (Inalco) в 13 округе Парижа, выкрали десяток рукописей, после чего скрылись на автомобиле, который подогнал третий сообщник.

Все трое являются гражданами Грузии и в настоящее время находятся под арестом в Центральном бюро по борьбе с нелегальной торговлей произведениями искусства (OCBC) в пригороде Парижа Нантере. Сегодня им предъявят обвинения.

В последнее время произведения Александра Пушкина пользуются особым спросом среди коллекционеров, что и объясняет их популярность у продавцов краденого.

Париж, Зоя Осколкова

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