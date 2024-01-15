Билеты в Лувр резко подорожали в преддверии Олимпиады

Стоимость посещения Лувра резко выросла в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте музея.
Ранее цена входного билета в Лувр составляла 17 евро. С 15 января стоимость подняли до 22 евро, то есть почти на 30%.
При этом при посещении музея продолжают действовать льготы. Так лица младше 18 лет и жители европейской экономической зоны в возрасте до 26 лет могут посмотреть экспозицию бесплатно.
Руководство Лувра объяснило повышение цен возросшими издержками, а именно подорожанием электроэнергии и общей инфляцией.
Париж, Зоя Осколкова
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