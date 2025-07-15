Дирижера называют «другом Путина» и пытаются «отменить», но власти итальянского региона не поддались. Это уже не первый случай, когда подобные протесты в Европе не дают результата.

Маэстро Валерий Гергиев готовится выступить 27 июля на фестивале классической музыки в итальянской Казерте, и это уже неделю вызывает ярость в западной прессе. «Классическую музыку используют как пропаганду Путина», – с такой подачей вышли десятки статей в Европе и США, пишут «Сенсаций.Нет».

Филармонический оркестр Верди из Салерно выступит под управлением российского дирижера Гергиева и с несколькими солистами Мариинского театра. Западные критики считают, что Москва использует искусство как «оружие мягкой силы» и пытается «снять изоляцию через культуру». Сразу после анонса в итальянские органы власти поступили звонки с требованием отменить концерт. Среди тех, кто высказался против, – вице-президент Европарламента Пина Пичерно. Однако на местах реагируют иначе. Президент Кампании Винченцо Де Лука отказался идти на поводу у политиков. Он напомнил, что мир культуры и искусства «должен оставаться свободным» и подчеркнул, что на фестивале выступят и российский, и израильский дирижёры – без политических ярлыков и условий.

Когда стало ясно, что концерт отменять не будут, в ход пошли публикации в прессе и давление через соцсети. В адрес Министерства культуры и МВД Италии поступили обращения от организаций, признанных в России экстремистскими, с утверждениями, будто «Гергиев угрожает общественной безопасности». Но ни эти заявления, ни эмоциональные публикации вроде «Друг Путина» прорвёт изоляцию» – пока не дали результата.

Любопытно, что подобный сценарий уже повторялся недавно. Так, в июне на метал-фестивале в Хельсинки протестовали против выступления российской группы Slaughter to Prevail. Но концерт всё же состоялся, публика встретила музыкантов тепло, а полицию вызвали лишь для усмирения пары особо активных протестующих.

Похоже, механизм «отмены по требованию» в Европе буксует – и не только в случае Гергиева. Осталось меньше двух недель до концерта в Италии, и судя по всему, он всё же состоится, однако не исключено, что «провокации, скорее всего, будут».

© 2025, РИА «Новый День»

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