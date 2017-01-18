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Экономика

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Публикации за 18.01.17

Путин обозначил основную задачу российской экономики

Путин обозначил основную задачу российской экономики

Важнейшая задача российской экономики – обеспечение общей макроэкономической стабильности. «Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, безусловно; приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы, обеспечить меры реагирования на возможные риски», – заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании по экономическим вопросам.

По словам Путина, в экономике страны наметился положительный тренд, но он пока неустойчив. «Необходимо обеспечить новые стимулы для развития российской экономики, поддержать и малый, и средний бизнес, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций. Причем как частных, и, разумеется, не будем забывать про государственные», – цитирует сайт Кремля речь президента.

В совещании участвуют премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Игорь Шувалов, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, главы Минэкономразвития, Минздрава, Минфина и Центробанка, зампредседателя экономического совета при президенте Алексей Кудрин.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 18.01.17

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