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Экономика

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Публикации за 23.12.16

Путин признал падение реальных доходов населения России / Но нашел и то, что «вселяет надежды»

Путин признал падение реальных доходов населения России Но нашел и то, что «вселяет надежды»

Президент РФ Владимир Путин признал, что реальные доходы населения страны в последнее время упали. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос «Маяка» о состоянии экономики.

При этом Путин все же добавил, что зарплаты в реальном секторе «подросли и это вселяет надежды». Также, указал он, подросли и золотовалютные резервы ЦБ.

По ВВП, сказал Путин, «в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5-0,6%, а за ноябрь был даже намечен рост», в том числе за счет сельского хозяйства. «По сельскому хозяйству рост вообще серьезный – в прошлом году у нас было 2,6%, в этом году мы планировали 3,2%, на данный момент времени – 4,1%, по году будет не меньше 4%», – подчеркнул он.

По словам президента, в уходящем году удалось добиться «неплохих» показателей по инфляции: к концу года будет около 5,5%, и это позволит в дальнейшем выйти на параметры 5 и 4%.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.12.16

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