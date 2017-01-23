Центробанк лишил лицензий два сибирских банка / Один из них не страховал вклады

Публикации за 23.01.17

С 23 января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского «Тальменка-банк» и у омского «Сириуса». Обе кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, говорится на официальном сайте регулятора.

В частности, «Тальменка-банк» полностью утратил собственные средства. При этом руководство кредитной организации не предприняло необходимых мер по нормализации деятельности банка.

Финансовое учреждение приостановило операции по счетам клиентов 12 января. Вклады в банке были застрахованы. По данным ЦБ, по величине активов «Тальменка-банк» занимал 425-е место в банковской системе России.

Так же в понедельник регулятор лишил лицензии банк «Сириус» в Омске. «В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", – говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители банка не приняли необходимых мер по нормализации деятельности организации.

Отмечается, что банк «Сириус» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов омский банк занимал 527-е место в банковской системе страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.01.17

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