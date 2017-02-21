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Экономика

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Публикации за 21.02.17

Банк из группы Газпромбанка лишился лицензии
Фото: gersh.ru

Банк из группы Газпромбанка лишился лицензии

Центробанк РФ отобрал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «ГПБ-Ипотека», которая входит в группу Газпромбанка.

Прекращение деятельности банка произошло в порядке добровольной ликвидации, информирует пресс-служба Банка России. В кредитном учреждении будет назначена ликвидационная комиссия. Имущества, принадлежащего «ГПБ-Ипотека», достаточно для удовлетворения требований кредиторов.

Стоит отметить, что банк «ГПБ-Ипотека» был основан в 1991 году, в 2004 году он присоединился к группе Газпромбанка. Учреждение специализировалось в области жилищных и ипотечных кредитов.

По данным Центробанка, по величине активов банк «ГПБ-Ипотека» занимал 292-е место в российской банковской системе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.02.17

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