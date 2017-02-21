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Экономика

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Публикации за 21.02.17

В Кремле посоветовали в вопросе отказа от наличных отталкиваться от российских реалий
фото yuchansson.blogspot.ru

В Кремле посоветовали в вопросе отказа от наличных отталкиваться от российских реалий

Темп движения к отказу от наличных расчетов и перехода к банковским картам зависит от российских реалий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы профильных министерств об ограничении оплаты крупных покупок наличными. Сам вопрос ограничения «нала» он назвал «заслуживающим внимания», сообщает РИА Новости.

Песков пояснил, что с «теневой экономикой» сталкиваются все страны мира. «Россия, как известно, является участницей всех международных конвенций, и договоров, и соглашений, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов, на борьбу с отмыванием денег. В этом контексте, безусловно, многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, поэтому вопрос этот, безусловно, заслуживает внимания», – отметил представитель Кремля.

Однако, добавил он, нужно учитывать реалии страны, например, степень распространения банковских услуг. «Здесь существуют разные точки зрения, но практика эта мировая, она себя зарекомендовала позитивно, и движение какое-то, конечно, в ту сторону, так или иначе будет, но темпы, безусловно, зависят от многих факторов», – признал Песков.

Сегодня утром «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, а также на двух участвующих в обсуждении экспертов сообщили о том, что Минэкономразвития и Минфин в настоящее время , а также введению сборов по типу платежа. Одна из обсуждаемых идей – ограничение на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные. Но единого мнения о цене отсечения у чиновников нет.

В январе к возобновлению соответствующей дискуссии призвал глава Минфина Антон Силуанов. По его мнению, ограничение расчетов наличными необходимо для «обеления экономики» и более эффективного сбора налогов. Однако уже через неделю после выступления Силуанова вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что принятие таких мер в правительстве России «не планируется».

Москва, Зоя Березина

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