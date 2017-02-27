Минфин «отложил» минимум на два года отказ от расчетов наличными

Публикации за 27.02.17

Минфин не планирует в ближайшие два года принимать меры по ограничению расчетов наличными деньгами в стране. «Пока мы эти вопросы отложили», – заявил сегодня журналистам министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, решение отложено, «чтобы действовать аккуратно и не создавать каких-то диспропорций в наличном денежном обращении». «Пока никаких предложений в этой части ни в текущем, ни в следующем году реализовываться не будет», – цитирует «Интерфакс» слова Силуанова.

Напомним, идея об ограничении наличных расчетов впервые прозвучала еще в 2013 году, но тогда эта инициатива не прошла согласование в профильных структурах. Одной из проблем был вопрос предоставления гарантий доступной цены безналичных расчетов. Другой спорный аспект – обеспечение контроля за исполнением новых требований. Минфин полагал, что этот контроль должна осуществлять Федеральная налоговая служба. В одной из последних версий законопроекта предлагалось ограничить на первом этапе сумму оплаты наличными 600 тыс. рублей, а в дальнейшем снизить ее до 300 тыс. рублей. Также Минфин настаивал на введении ограничений по расчетам наличными в отношении всех транзакций, а не только тех, которые можно проверить, как это предлагал ЦБ.

Вновь идея об ограничении «нала» прозвучала в конце января. Тогда Силуанов заявил, что «во многих странах, в том числе Индии, пошла широкомасштабная атака на расчеты наличными деньгами». По его словам, это «элемент обеления экономики», позволяющий «собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной». Однако уже через неделю после выступления Силуанова вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что принятие таких мер в правительстве России «не планируется». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в вопросе отказа от расчетов наличными призвал «отталкиваться от российских реалий».

Москва, Зоя Березина

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