Минфин решил вытянуть деньги из «подушек» россиян

Публикации за 27.02.17

Уже в апреле этого года Минфин выпустит облигации федерального займа для населения. Выпускать облигации планируется раз в полгода, рассказал министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Предполагается, что ежегодный объем этого инструмента составит 20-30 млрд рублей, а доходность будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке инструменты, сообщает «Интерфакс». Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублей.

Глава департамента госдолга Константин Вышковский рассказал, что купон будет определяться, исходя из доходности ОФЗ на дату выпуска, то есть в нынешних условиях в первый год доходность составит 7,5%, в третий год – 10,5%. Таким образом, средняя ставка за три года составит 8,5%.

Приобретать бумаги граждане смогут через отделения Сбербанка и ВТБ. «Пока мы начали работать с двумя самыми крупными банками – это Сберегательный банк и ВТБ, в первую очередь ВТБ24… Конечно, мы готовы рассматривать вопрос о расширении перечня этих банков», – сказал Силуанов.

Срок обращения бумаг будет составлять три года. Силуанов утверждает, что и сам планирует приобрести ОФЗ для населения.

Как сообщает RNS, Силуанов пояснил: в Минфине рассчитывают, что граждане будут вкладывать средства, еще не находящиеся в банковской системе. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», – отметил министр.

Облигации можно будет наследовать, но не перепродавать другому физлицу. «Открытие счетов будет непосредственно на гражданина. Единственное, что эти средства будут неторгуемыми, нерыночными, и продать их кому-то будет невозможно», – уточнил Силуанов.

Минфин планировал выпустить ОФЗ для населения еще в 2016 году. Тогда Силуанов также говорил, что объем размещения осставит до 30 млрд рублей.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 27.02.17

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