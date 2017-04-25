«Народные» облигации поступают в продажу / Дать в долг государству можно не менее 30 тысяч рублей

Публикации за 25.04.17

Министерство финансов объявило о старте продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц. Купить ценные бумаги можно с 26 апреля в отделениях ВТБ24 и Сбербанка.

В общей сложности выпущено 15 млн облигаций номинальной стоимостью по 1000 рублей. Каждый гражданин может приобрести от 30 до 15 000 штук. Окончание размещения ценных бумаг запланировано на 25 октября 2017 года.

По данным Минфина, ставка по первому купону составит 7,5% годовых, по второму – 8% годовых, по третьему – 8,5% годовых, по четвертому – 9% годовых, по пятому – 10% годовых, по шестому – 10,5% годовых. Дата погашения облигаций – 29 апреля 2020 года.

Ранее глава Минфина Андрей Силуанов предположил, что ежегодный объем этого инструмента составит 20-30 млрд рублей, а доходность будет превышать обращающиеся на рынке инструменты в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.).

Тем не менее, эксперты заявили, что «народные» облигации вряд ли можно назвать выгодными по сравнению с «обычными» облигациями федерального займа. Дело в том, что доход этих ценных бумаг возрастает по мере удержания. Однако хитрость состоит в том, что государство может выкупить принудительно эти облигации через год их продажи, то есть фактически оставив человека с доходностью в 7,5%, которые еще и будут облагаться налогом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.04.17

КНДР отрепетировала массированный удар артиллерии. Стрельбы стали крупнейшими в истории страны. / Мэрия потратит почти миллион на возможность рассчитываться в паркоматах, за которые никто не платит. / Минздрав начал борьбу с солью, сахаром и трансжирами. Новые ограничения будут действовать для всего ЕАЭС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»