Эксперты сомневаются в выгодности «народных» облигаций Минфина

Публикации за 28.02.17

«Народные» облигации, выпуск которых накануне анонсировал глава Минфина Андрей Силуанов, вряд ли можно назвать выгодными по сравнению с «обычными» облигациями федерального займа (ОФЗ).

Так, аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков отметил: предполагается, что доход этих ОФЗ возрастает по мере удержания. Первый год – 7,5%, дальше 8,5%, в итоге 10%. «Хитрость состоит в том, что государство может выкупить принудительно эти облигации через год их продажи, то есть фактически оставив человека с доходностью в 7,5%, которые еще и будут облагаться налогом. По факту эти облигации менее выгодны, чем обычные долгосрочные банковские депозиты», – подчеркнул эксперт в интервью ВФМ. Он добавил, что сегодня любой россиянин и так может приобрести облигации федерального займа, на ликвидном рынке, без особых условий – через брокерский счет.

Президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган считает, что населению сегодня «выгодно приобретать ОФЗ, если уж покупать их, то более дальние». «Поскольку мы все так или иначе ожидаем в этом году, что процентная ставка снижена. В таком случае очевидно, что можно будет неплохо заработать на росте цены на облигации. Именно поэтому нормальные облигации вырастут в цене. Там будет вопрос не только в купоне, но и в росте стоимости. А для чего мне тогда приобретать облигации, которые мне будут давать только, по сути, купон и все? Не понимаю», – сказал он.

Коган добавил: дополнительную выгоду можно получить, если открыть индивидуальный инвестиционный счет. С суммы, внесенной на этот счет, можно получить налоговый вычет, выгода до 52 тыс. рублей в год (налоговый вычет можно получить с суммы до 400 тыс. рублей в год) или освобождение от налога на прибыль. «Но вместо того, чтобы объяснять гражданам, что у них есть такая возможность, им предлагают «народные» ОФЗ с особыми условиями, которые не столько снижают риски, сколько урезают доходность», – отметил аналитик.

Накануне министр финансов рассказал, что Минфин готовит выпуск «народных» ОФЗ с доходностью 8,5%, полугодовой купон, 100-процентная защита номинала. Купить эти облигации можно будет в отделениях Сбербанка и ВТБ.

Москва, Зоя Березина

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