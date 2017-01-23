В России хотят запретить крупные покупки за наличные / Пока обсуждается лимит в 2 млн рублей

Публикации за 23.01.17

Министерство финансов решило вернуться к обсуждению идеи об ограничении наличного обращения. Предполагается, что добиться этого можно благодаря введению требования оплачивать крупные покупки исключительно банковскими картами. Так, по мнению министра финансов Антона Силуанова, новация позволит сделать экономику России более прозрачной. По данным «Известий», некотогрые депутаты уж поддержали инициативу и предложили ограничить расчеты наличными на сумму в 2 млн рублей после 2018 года.

Это (лимитирование наличных расчетов – прим. ред.) очень правильно, поскольку это элемент «обеления» экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной», – сказал министр. По его словам, некоторые страны уже занимаются сокращением объема наличного обращения. Например, в Индии с 2017 года начали выводить из обращения крупные купюры и ввели лимиты на снятие наличных в банкоматах. В России к сокращению оборота наличных надо идти поэтапно, начиная с расчетов за крупные покупки и не создавая неудобств для граждан и предприятий, указал Антон Силуанов.

Издание напоминает, что идея об ограничении наличных расчетов была озвучена в ответ на вопрос одного из парламентариев о возможных мерах по улучшению администрирования и собираемости налогов, а также по выводу части российской экономики из тени, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, присутствовавший на съезде. «Силуанов сказал, что он за сокращение наличного оборота. В принципе это правильно», – заявил Андрей Макаров.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, срок внедрения запрета на расчеты наличными нужно синхронизировать со сроком вступления в силу законопроекта, который обязывает банки перечислять деньги сотрудникам бюджетной сферы только на карты отечественной платежной системы «Мир», сейчас обсуждается дата 1 января 2018 года.

Отметим, что идея ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные нашла поддержку и в Министерстве труда и социальной защиты РФ. «Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», – подчеркнул глава ведомства Максим Топилин.

«В то же время в России на сегодняшний день на наличные приходится менее 20% всей денежной массы, тогда как в Индии, только по данным Резервного банка (местный аналог ЦБ. – прим. ред.) свыше 55%. То есть, по сути, у властей Индии просто нет иных вариантов ограничения объемов находящейся в обращении ликвидности, кроме как провести денежную реформу. В России ситуация в корне иная и объемы наличной денежной массы достаточно строго контролируются и ограничиваются ЦБ», – считает , считает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

После внедрения идеи Минфина вырастет лишь степень ответственности нарушителей, но число нарушений никоим образом от этого не изменится, полагает Антонов. Дело в том, что часто между двумя гражданами совершается сделка, например, купли-продажи квартиры рыночной стоимостью 8,5 млн рублей, но по взаимной договоренности реальный размер сделки сокращается до 3 млн. Эта цифра и прописывается в договоре, разницу покупатель передает наличными продавцу, рассказывает аналитик.

Москва, Иван Гридин

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