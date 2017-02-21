Россиян хотят отучить от налички / Среди мер – лимит на крупные покупки и новые сборы

Публикации за 21.02.17

Чиновники ломают голову над тем, как ограничить оборот наличных средств в стране. Самый очевидный способ – запрет оплаты крупных покупок, но в правительстве так и нет никаких определенностей по сумме лимита, другая идея – введение дополнительного сбора на покупки с помощью купюр, что может вызвать вопросы у Конституционного суда.

В настоящее время объем наличных средств, снятых гражданами с карт, в два раза превышает стоимость товаров и услуг, оплаченных безналом. В общей сложности, по данным Банка России, доля наличных денег в обращении составляет около 9% ВВП, пишут «Ведомости».

Ранее чиновники предлагали ввести лимит на крупные покупки, так пять лет назад Минфин предлагал урезать расчеты за наличные до 600 тысяч рублей, а потом до 300 тысяч рублей, не так давно министерство решило смягчить требование и выступило за ограничение в 2 млн рублей после 2018 года. Против этой идеи в первую очередь выступают автодилеры, которые при продаже автомобилей за наличные не несут расходов на эквайринг. Но если власти найдут возможность снизить плату за эквайринг, автосалоны готовы пересмотреть свою точку зрения.

Вторая идея, которая призвана стимулировать россиян использовать электронные деньги, подразумевает введение муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. Вероятно, она будет реализована через пониженную ставку НДС для платежей по карте. Эта практика применяется в Индии и Азербайджане, но там речь идет только о снятии денег со счета, организовать подобное при оплате покупок будет гораздо сложнее, считают эксперты.

В первую очередь необходимо, чтобы все торговые точки обзавелись новой контрольно-кассовой техникой, которая отражает вид платежа. Кроме того, продавцам придется выставлять два ценника: один – минимальная цена при оплате безналом, другой – при оплате наличкой. Тут может возникнуть другая проблема, граждане попросту не захотят платить больше, если в торговой точке, например, не работает терминал. К тому же по всей стране необходимо усовершенствовать инфраструктуру, обеспечить интернетом даже самые удаленные регионы, а стоимость проведения операций значительно снизить.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.02.17

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