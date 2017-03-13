Афганистан попросил Москву восстановить 124 объекта / В обмен на покровительство для российских бизнесменов

Публикации за 13.03.17

Власти Афганистана обратились к Москве с просьбой оказать экономическую поддержку их страны. В список возведения вошли 124 конкретных объекта. При этом Кабул обещает поддержку российскому бизнесу на уровне президента Ашрафа Гани. Со снижением военного присутствия НАТО в стране и отсутствием интереса президента США Дональда Трампа к региону Кабул ищет новых партнеров

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на афганское дипломатическое ведомство, Кабул обещает полную поддержку российскому бизнесу и отмечает, что процесс углубления экономических отношений уже идет. «Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным – 124. Назову некоторые из них. Тоннель «Саланг», хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод «Джангалак», а также электростанция в городе Пули-Хумри», – рассказал атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.

Он также подчеркнул, что вопросы восстановления объектов в стране уже обсуждались с российской стороной. Так, 3 марта посол Афганистана в Москве Абдул Кочай провел встречу со статс-секретарем – замминистра энергетики РФ и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием Сентюриным. «Мы как раз обсуждали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали. Сейчас в Афганистане работает российская компания «Интер РАО – Инжиниринг», но в целом количество компаний невелико. Господин Сентюрин назвал около 30 российских фирм, которые уже сейчас готовы к инвестициям. А президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны», – заявил дипломат.

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, Вопрос масштабного инвестирования в афганскую экономику – довольно сложный. «За последние годы Россия неоднократно предлагала западным партнерам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты. На эти предложения мы получали отказы. А в одиночку восстановление Афганистана не под силу ни одной стране», – уверен эксперт.

В свою очередь военный эксперт Владимир Евсеев считает, что усиление интереса к взаимодействию с Москвой можно объяснить уходом войск США и уменьшением финансовой помощи Афганистану. При этом политолог уверен, что Россия будет продолжать оказывать ограниченную помощь афганским партнерам, так как это связано с безопасностью в регионе.

Наблюдатели также отмечают, что активность радикальных группировок в Афганистане представляет угрозу российской национальной безопасности. Поэтому Москва не откажется от сотрудничества с Кабулом. Вопросы взаимодействия в экономической плоскости обсуждаются давно, однако только сейчас они приобретают конкретные черты. Тем не менее, в условиях низкого уровня безопасности Россия не станет направлять масштабные инвестиции в экономику Афганистана.

Напомним, конфликт в Афганистане продолжается с 2001 года. Тогда для борьбы с «Аль-Каидой» и «Талибаном» (обе организации запрещены в РФ) в страну был введен многотысячный военный контингент США и НАТО. В последние годы американское и европейское присутствие уменьшается, а экономическая помощь Афганистану сокращается. Одновременно с этим растет активность террористических группировок, в частности «Исламского государства (ИГ, запрещена в России). Новый президент США Дональд Трамп пока не проявляет явного интереса к «афганской миссии», что вызывает озабоченность Кабула.

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