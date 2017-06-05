Минфин предрек обвал нефтяных цен до $40 / Котировки рухнут в начале 2018 года

Минфин России прогнозирует, что стоимость нефти в первом квартале 2018 года упадет до 40 долларов за баррель. Об этом заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

Чиновник отметил, что такой цены стоит ожидать после завершения действия соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других государств, не входящими в картель, о сокращении добычи «черного золота».

«Логично ожидать, что все-таки равновесная цена на нефть ниже, чем текущая. После завершения сделки фактически цена к ней приблизится, – цитирует Колычева ТАСС. – Мы думаем, что это где-то в районе 40 долларов за баррель».

Замминистра добавил, что Минэкономразвития должно обновить прогноз по нефти, поскольку изначальный был составлен на основании того, что соглашение продлевается до июня.

Отметим, что в понедельник, 5 июня, нефтяные котировки растут на фоне напряженности вокруг Катара, стоимость смеси Brent достигала 50,71 доллара за баррель. Ранее сегодня 6 арабских стран (Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия) и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Первоначально о демарше заявили Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет, обвинив Доху во вмешательстве в их внутренние дела и поддержке террористов. Позже к ним присоединились Йемен, Ливия и Мальдивы. МИД Катара, в свою очередь, отверг обвинения в поддержке террористической деятельности и заявил, что сожалеет о решении соседей прекратить дипотношения с Дохой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв отношений между рядом арабских стран и Катаром – это вопрос двухсторонних отношений, в который Москва не вмешивается. По его словам, Москва «заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми», передает «Интерфакс».

Москва, Светлана Петрова

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