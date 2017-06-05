Арабский демарш: 6 стран разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов / Нефтяные котировки пошли вверх

Шесть ближневосточных государства – Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен и Ливия сегодня утром разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эту страну в попытках вмешаться в их внутренние дела и в поддержке террористических группировок. Данные страны прекращают наземное, авиа- и морское сообщение с Дохой. Дипломатам дано 48 часов на то, чтобы покинуть Катар. Национальный перевозчик ОАЭ Etihad Airways и Flydubai объявили о приостановлении полетов в Катар со вторника, 6 июня.

Кроме того, Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о прекращении участия Катара в операции против повстанцев-хуситов в Йемене, обвинив Доху в поддержке «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (эти террористические организации запрещены в России). Египет в свою очередь обвинил Доху в поддержке движения «Братья-мусульмане» (террористическая организация запрещена в РФ).

Первыми разорвали дипотношения с Дохой власти Бахрейна. Власти королевства обвинили Катар в поддержке террористической деятельности, в финансировании связанных с Ираном группировок, которые пытаются посеять хаос в Бахрейне. Вслед за Бахрейном о разрыве дипотношений с Катаром объявили еще четыре государства. Последними свое решение озвучили власти Йемена и Ливии, передают телеканал Al Arabiya и Sky News Arabia.

Конфликт между Катаром и его соседями начался после появления на сайте государственного катарского информационного агентства комментариев от имени эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани о поддержке нормализации отношений с Ираном и о том, что президент США Дональд Трамп долго у власти не удержится. Доха в ответ заявила, что сайт агентства был взломан и фальшивые комментарии от имени эмира были опубликованы хакерами. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным. Министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями, сообщает «Лента.ру».

Катар уже отреагировал на демарш своих соседей. В МИД эмирата сочли решение арабских государств разорвать с ним дипломатические отношения неоправданным и отвергли обвинения в поддержке террористов. В ведомстве отметили, что власти Катара сожалеют о том, что соседи приняли подобное решение.

Обострение на Ближнем Востоке спровоцировало рост нефтяных котировок. К 10:25 мск августовские фьючерсы на нефтяную смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $50,42 за баррель, тогда как в пятницу, 2 июня, торги закрылись на уровне $49,95 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть WTI к этому времени выросли до $48,10 за баррель, сессия в пятницу завершилась на уровне $47,66 за баррель.

Конфликт не отразился на поставках нефти, но он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, полагают эксперты, чье мнение приводит «Интерфакс». По данным Минэнерго США, на долю Ормузского пролива, через который ведутся поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% нефти, поставляемого морским путем.

Стоит отметить, что на прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали самое сильное падение за месяц на сигналах о росте добычи в США. Также на ситуацию негативно отразилось решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, повысившее опасения того, что Вашингтон будет наращивать поддержку сланцевого сектора, указывают «Ведомости».

Москва, Наталья Петрова

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