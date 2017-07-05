Четыре арабские страны получили ответ Катара

Саудовская Аравия, Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет получили ответ Катара на выдвинутые ими требования. Об этом говорится в совместном заявлении ближневосточных государств. «Четыре страны получили ответ Катара при посредничестве Кувейта перед окончанием продленного срока действия ультиматума, который запросил его высочество шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, эмир Кувейта», – цитирует РИА «Новости» заявление.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других государств разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Во вторник истекли дополнительные два дня, выделенные Катару для выполнения 13 требований арабских стран.

Доха, Иван Гридин

Доха. Другие новости 05.07.17

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