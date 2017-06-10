Лавров обсудил с главой МИД Катара положение арабской страны

Москва не вмешивается в дела других государств или их двусторонние отношения с третьими странами, но озабочена ухудшением отношений между своими партнерами, заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

По его словам, Москва с беспокойством отреагировала на обострение ситуации и разрыв некоторыми арабскими странами дипломатических отношений с Дохой. Он подчеркнул, что Россия стремится, «чтобы любые противоречия разрешались за столом переговоров путем взаимоуважительного, равноправного диалога». «Именно через прямой диалог можно лучше понять озабоченности друг друга, посмотреть на пути устранения этих озабоченностей, обеспечение транспарентности во всех вопросах», – добавил Лавров.

Как напоминает РИА «Новости», переговоры министров проходят на фоне дипломатического скандала, который разразился между Дохой и рядом арабских стран. В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Позже к ним присоединились власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова. Иордания и Джибути снизили уровень дипломатических отношений, а Сенегал и Чад отозвали своих послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива – Кувейт и Оман.

Конфликт разгорелся после того, как Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Вскоре МИД Катара заявил, что сайт агентства взломали хакеры, а опубликованная ими речь не имеет отношения к лидеру страны. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Одним из государств, которые прилагают посреднические усилия, стал Кувейт. Эмир этой страны во вторник провел переговоры с саудовским королем, в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, а после этого направился в Доху для переговоров с эмиром Катара.

Москва – Доха, Иван Гридин

Москва – Доха. Другие новости 10.06.17

WSJ: Представители США и России ведут секретные переговоры по Сирии. / Президент Болгарии готов поддержать отмену антироссийских санкций. / Средняя температура воздуха на Земле понизится на пару лет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»