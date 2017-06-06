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СМИ: Катар выкупил у террористов заложников за 1 млрд долларов

СМИ: Катар выкупил у террористов заложников за 1 млрд долларов

Катар финансово поддерживал террористические группировки. В Дохе признали выплату 1 млрд долларов, объяснив сделку выкупом заложников, захваченных «Аль-Каидой» (запрещена законами РФ).

Члены королевской семьи были захвачены на территории Ирака. В общей сложности заложниками стали 26 человек, участвовавших в соколиной охоте на юге страны. Кроме того, 50 катарских военных попали в плен к исламистам в Сирии, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка состоялась в апреле. Власти эмирата заплатили в общей сложности около одного миллиарда долларов двум самым серьезным силам на Ближнем Востоке, запрещенной в России организации «Аль-Каида» в Сирии и сотрудникам спецслужб Ирана.

Напомним, накануне шесть ближневосточных государств – Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эту страну в попытках вмешаться в их внутренние дела и в поддержке террористических группировок. Данные страны прекратили наземное, авиа- и морское сообщение с Дохой. Дипломатам дано 48 часов на то, чтобы покинуть Катар.

Доха, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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