ОПЕК и Россия не сдержали обвал нефтяных цен / «Черное золото» подешевело почти на 5% и ослабило рубль

Публикации за 26.05.17

Пролонгация соглашения о сокращении производства «черного золота» Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими государствами, не входящими в картель, в том числе России, не смогла удержать котировки сырья на относительно высоком уровне. Мировые цены на нефть обрушились почти на 5%, что повлекло за собой заметное ослабление российского рубля.

Стоимость североморского «черного золота» марки Brent опустилась почти до $51,2 за баррель, американская нефть марки WTI подешевела до $48,83 за баррель.

Обвал нефтяных цен произошел накануне после новостей о продлении соглашения ОПЕК+ на девять месяцев на прежнем уровне – 1,8 млн баррелей. В моменте котировки опускались более чем на 5%, поскольку биржевые игроки ждали более решительных мер для восстановления мирового спроса и предложения.

«Учитывая, что Россия и Саудовская Аравия объявили о 9-месячном (продлении пакта) за неделю (до саммита ОПЕК+), такой сценарий уже был заложен в цены, поэтому рынок ждал большего, но не дождался, отсюда и распродажа», – прокомментировал ситуацию Виренда Чаухан из Energy Aspects, слова которого цитирует Reuters.

Как отмечают аналитики Barclays, продление сделки до конца первого квартала 2018 года поможет снизить избыток предложения нефти на мировом рынке, но не реализовать основную цель ОПЕК – вывести запасы сырья на средний уровень за пять лет.

При этом эксперты обратили внимание, что продление глобального пакта о сокращении добычи нефти подстегнёт рост её производства в США, где производство уже выросло более чем на 10% с середины 2016 года до 9,3 млн баррелей в сутки. Это позволило Штатам встать в один ряд с крупнейшими мировыми нефтегосударствами – Россией и Саудовской Аравией.

Обвал нефтяных котировок, который большинство аналитиков склонны считать кратковременным, привел к заметному ослаблению российского рубля. На вечерних торгах на Московской бирже курс доллара взлетел почти на 1 рубль – до 57 рублей, евро подорожал до 63,8 рубля.

Впрочем, сегодня в первые минуты торгов биржевой курс доллара снизился до 56,84 рубля, евро – до 63,6 на фоне очередной попытки восстановления нефтяных котировок.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 56,0701 рубля, евро – 63,0116.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 26.05.17

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