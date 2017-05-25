Трамп должен быть доволен: ОПЕК продлила ограничения нефтедобычи на девять месяцев

Публикации за 25.05.17

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), как и ожидалось, продлила сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года, передает Reuters со ссылкой на слова одного из делегатов картеля. Сообщается, что это решение, скорее всего, снова поддержат несколько стран вне ОПЕК, включая Россию, которые обсудят этот вопрос позднее.

ОПЕК и государства, не входящие в картель, в начале декабря 2016 года подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению в рамках организации на 1,164 млн баррелей в сутки присоединились также 11 стран, которые обещали сократить добычу еще на 558 тысяч баррелей в сутки. Россия взяла на сея обязательства снизить производство на 300 тысяч баррелей. Это решение позволило повысить цены на нефть до $50-55 за баррель после их значительного падения.

Как заявлялось, решение принималось, в том числе, для того, чтобы сбалансировать спрос и чрезмерное предложение на рынке «черного золота». Между тем многие аналитики обратили внимание, что фактически это привело к росту нефтедобычи в США, которые не присоединились к соглашению о сокращении производства.

Более того, как известно, новый президент США Дональд Трамп, озвучивая свои планы на своем посту, обещал возродить американский энергетический сектор, включая сланцевую добычу нефти и газа. По словам Трампа, которого эксперты связывают с американскими нефтяными корпорациями, его администрация намерена создать «миллионы» новых рабочих мест в энергетическим секторе.

Судя по всему, этот план уже реализуется. В США добыча сырья выросла более чем на 10% с середины 2016 года до 9,3 млн баррелей в сутки. При этом, согласно данным сервисной компании Baker Hughes, по итогам завершившейся 19 мая рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 единиц до 901, а за год их число увеличилось более чем в два раза.

В этой ситуации очевидно нефтяные цены останутся под давлением. Не случайно новости о пролонгации соглашения о сокращенной добыче не повлияли на котировки «черного золота».

В настоящее время нефть марки Brent торгуется с понижением на 0,6% на отметке $53,63 за баррель. Американское сырье марки WTI продается по $50,96 за баррель (-0,78%).

Вена, Анастасия Смирнова

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