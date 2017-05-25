NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.05.17

Трамп должен быть доволен: ОПЕК продлила ограничения нефтедобычи на девять месяцев
Дональд Трамп. Фото whitehouse.gov

Трамп должен быть доволен: ОПЕК продлила ограничения нефтедобычи на девять месяцев

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), как и ожидалось, продлила сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года, передает Reuters со ссылкой на слова одного из делегатов картеля. Сообщается, что это решение, скорее всего, снова поддержат несколько стран вне ОПЕК, включая Россию, которые обсудят этот вопрос позднее.

ОПЕК и государства, не входящие в картель, в начале декабря 2016 года подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению в рамках организации на 1,164 млн баррелей в сутки присоединились также 11 стран, которые обещали сократить добычу еще на 558 тысяч баррелей в сутки. Россия взяла на сея обязательства снизить производство на 300 тысяч баррелей. Это решение позволило повысить цены на нефть до $50-55 за баррель после их значительного падения.

Как заявлялось, решение принималось, в том числе, для того, чтобы сбалансировать спрос и чрезмерное предложение на рынке «черного золота». Между тем многие аналитики обратили внимание, что фактически это привело к росту нефтедобычи в США, которые не присоединились к соглашению о сокращении производства.

Более того, как известно, новый президент США Дональд Трамп, озвучивая свои планы на своем посту, обещал возродить американский энергетический сектор, включая сланцевую добычу нефти и газа. По словам Трампа, которого эксперты связывают с американскими нефтяными корпорациями, его администрация намерена создать «миллионы» новых рабочих мест в энергетическим секторе.

Судя по всему, этот план уже реализуется. В США добыча сырья выросла более чем на 10% с середины 2016 года до 9,3 млн баррелей в сутки. При этом, согласно данным сервисной компании Baker Hughes, по итогам завершившейся 19 мая рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 единиц до 901, а за год их число увеличилось более чем в два раза.

В этой ситуации очевидно нефтяные цены останутся под давлением. Не случайно новости о пролонгации соглашения о сокращенной добыче не повлияли на котировки «черного золота».

В настоящее время нефть марки Brent торгуется с понижением на 0,6% на отметке $53,63 за баррель. Американское сырье марки WTI продается по $50,96 за баррель (-0,78%).

Вена, Анастасия Смирнова

Вена. Другие новости 25.05.17

Спасибо Яровой: ее пакет законов приведет к росту тарифов на связь. Это подтвердил глава Минкомсвязи РФ. / Импортное вино начало дорожать после отмены льготного акциза. / Зачистка в Домодедове: начинается снос самостроев на берегу Рожайки.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/ / /

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter