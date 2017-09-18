Правительство намерено значительно поднять цены на топливо ради Крыма и Калининграда

В ходе бюджетных совещаний, которые состоялись в правительстве РФ, было принято решение дополнительно увеличить размер акцизных сборы на топливо. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, повышение решено проводить в два этапа: так, с 1 января и с 1 июля.

Каждый раз размер акциза будет увеличиваться на 50 копеек за литр. При этом Налоговый кодекс предусматривает индексацию акцизов на инфляцию в 4%, что составляет в реальном выражении не более 30 копеек для бензина и не более 23 копеек для дизельного топлива.

По словам федеральных чиновников, благодаря росту акцизных сборов на топливо казна получит дополнительно, сверх ожидаемого, с учетом корректировки на размер инфляции, до 60 млрд рублей, при том, что, по расчетам экспертов, индексация сборов на размер инфляции позволила бы пополнить бюджет только на 25 млрд рублей. Издание также пишет, что решение об увеличении стоимости топлива может быть отложено перед президентскими выборами.

Стоит отметить, что к августу рост цен на бензин в России опередил инфляцию примерно в два раза. Инициатива нового повышения исходит от Минтранса, а средства предполагается направить в первую очередь на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, писал РБК. Другой претендент на деньги – трасса «Таврида» в Крыму, рассказал один из чиновников финансово-экономического блока.

Прибавка к федеральному дорожному фонду может пойти на «Тавриду» и «Приморское кольцо», остальное – региональным дорожным фондам, полагает генеральный директор Infranews Алексей Безбородов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отменить транспортный налог в случае повышения акциза на бензин. По ее мнению, это было бы хорошей мерой для поддержки пенсионеров и ветеранов, которые пользуются автомобилями преимущественно в теплое время года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.17

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