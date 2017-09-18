Правительство РФ дважды внепланово поднимет акцизы на бензин и ДТ

Российское правительство выступило за повышение акцизов на топливо на 50 копеек за каждый литр. Оно пройдет в два этапа: 1 января и 1 июля. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, добавив, что данное решение позволит дополнительно привлечь в бюджет до 40 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», грядущее повышение существенно больше, предусмотренного Налоговым кодексом, предполагающим, что индексация может производиться на уровень инфляции (4% – прим. ред.), что соответствует 30 копейкам за 1 литр бензина и 23 копейкам за 1 литр дизельного топлива.

Силуанов пояснил, что собранные средства будут направлены на строительство новых автодорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калиниграде, на Дальнем Востоке. «Эти деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры наших автомобилистов», – приводит RNS слова министра.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее озвучивала идею отменить транспортный налог в случае повышения акцизов на топливо. Она считает, что повышение акцизов на топливо является более справедливой мерой, чем транспортный налог.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.17

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