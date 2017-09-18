Понедельник, 18 сентября 2017, 16:16 мск

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Экономика

Кабмин обсудит повышение акцизов сверх меры на топливо

Кабмин обсудит повышение акцизов сверх меры на топливо

Российское правительство рассмотрит вопрос дополнительного повышения акцизов на топливо. С таким заявлением выступил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Да, действительно, мы такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации. Сегодня будут рассматриваться на правительстве», – приводит RNS слова главы ведомства.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что данный вопрос рассматривался в ходе бюджетных совещаний в кабмине. Повышение было предложено проводить в два этапа: с 1 января и с 1 июля каждый раз на 50 копеек за литр. При этом Налоговый кодекс предусматривает индексацию акцизов на инфляцию в 4%, что составляет в реальном выражении не более 30 копеек для бензина и не более 23 копеек для дизельного топлива.

Благодаря росту акцизных сборов на топливо казна получит дополнительно, сверх ожидаемого, с учетом корректировки на размер инфляции, до 60 млрд рублей. По расчетам экспертов, индексация сборов лишь на размер инфляции позволила бы пополнить бюджет только на 25 млрд рублей. Стоит отметить, что к августу рост цен на бензин в России опередил инфляцию примерно в два раза.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отменить транспортный налог в случае повышения акциза на бензин. По ее мнению, это было бы хорошей мерой для поддержки пенсионеров и ветеранов, которые пользуются автомобилями преимущественно в теплое время года.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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