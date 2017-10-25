Антикоррупционеры оценили состояние «ближнего круга Путина» в $24 млрд

Состояние «ближнего круга» президента России Владимира Путина составляет $24 млрд. Такие данные содержатся в отчете по итогам расследования, проведенного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Согласно подсчетам OCCRP и рейтингов Forbes за 2017 год, совокупное состояние ближнего круга Путина – членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи, – составляет около $24 млрд. Их наиболее успешные бизнесы связаны либо с крупными нефтяными и газовыми госкомпаниями, либо с другими государственными корпорациями», – говорится в отчете.

По мнению аналитиков, к «ближнему кругу» российского лидера относятся Аркадий и Борис Ротенберги, Ильгам Рагимов, Геннадий Тимченко, Николай и Юрий Шамаловы, Игорь, Роман и Михаил Путины, Виктор Хмарин, Юрий Ковальчук и другие успешные люди. По мнению экспертов OCCRP, включать в данный список политиков и топ-менеджеров госкомпаний, являющихся друзьями Путина не следовало.

OCCRP обратил особое внимание на Михаила Шеломова, Сергея Ролдугина и Петра Колбина. «Несмотря на их внушительные активы они остаются вне поля зрения общественности, кажутся мало осведомленными об их собственных компаниях, и им требуются усилия, чтобы объяснить происхождение их состояний. Это, с учетом их личных связей с президентом, вызывает вопросы – действительно ли их активы принадлежат им, или они лишь доверенные лица», – пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.10.17

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