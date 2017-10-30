Минздрав заблокировал закон о продаже алкоголя в интернете

Министерство здравоохранения РФ выдало отрицательный отзыв на законопроект, который предлагает разрешить продажи алкоголя в интернете с 1 января 2018 года. Минфину придется корректировать документ, а значит, допуск спиртного в онлайн-магазины со следующего года маловероятен.

Главным препятствием к согласованию законопроекта, стала невозможность контролировать возраст покупателя, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв, направленный замглавы Минздрава Дмитрием Костенниковым. ФЗ 171 «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» четко указывает, что не допускается розничная продажа спиртного несовершеннолетним. В случае с доставкой товара из интернет-магазина ситуация осложняется. Забрать алкоголь может любой человек, предъявивший квитанцию или другой документ, подтверждающий покупку. «Таким образом, возможность убедиться в достижении покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность, у продавца может отсутствовать», – говорится в отзыве Минздрава.

Кроме того, допуск алкоголя в онлайн противоречит государственной политике по борьбе с потреблением спиртного. В частности, одна из целей властей состоит в снижении потребления алкоголя населением путем ограничения розничной продажи по месту и времени.

После отрицательной характеристики от Минздрава Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития придется корректировать законопроект. В настоящее время обсуждается возможность усиления контроля, например, предлагается наделить курьеров полномочиями проверять паспорт покупателя во время доставки алкоголя.

Законопроект о перечне алкогольных напитков, которые разрешат продавать через интернет, Минфин представил в августе текущего года. Предполагалось, что в онлайн-магазинах на законных основаниях можно будет купить спиртное уже с 1 января 2018 года. Лицензию на продажу алкоголя в Сети на первом этапе предлагалось выдавать только оптовым продавцам и производителям. Торговые площадки планировалось создавать только в доменной зоне .egais.ru. В то же время в документе не было четко прописано, каким образом будет осуществляться контроль за оборотом алкоголя, в том числе возраст покупателя, и как будет соблюдаться запрет на торговлю по времени суток.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.10.17

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